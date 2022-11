Los participantes leen las lacrimógenas cartas que les escribieron sus parejas antes de comenzar 'La isla de las tentaciones'

Los participantes de 'La isla de las tentaciones' se escribieron cartas antes de comenzar la aventura

Sandra Barneda les ha entregado las notas que se escribieron

Muchos de ellos han roto a llorar

Hace ya muchos días que las parejas de 'La isla de las tentaciones' se separaron para comenzar la aventura más importante de sus vidas. Al llegar a República Dominicana, los participantes se escribieron una carta de despedida. Ahora, en la recta final del reality, Sandra Barneda se las ha entregado. Muchos de ellos, no han podido evitar las lágrimas:

Cristian se emociona con la carta de Ana

Cristian siente que ha fallado a Ana después de leer su carta: "Papi cuando leas esta carta estaremos en esta gran aventura. Para mí lo eres todo, entro con mil miedos. No me falles, me conoces y sabes que no podría perdonártelo. Sé que cuando leas esto te acordarás de nuestras notitas por la mañana. Te quiero muchísimo tu mami", le ha escrito Ana a su novio.

Mario y Laura rompen sus cartas

Mario y Laura han reaccionado de igual manera la recibir sus cartas. A pesar de no poder evitar emocionarse, aseguran que lo que importan son los hechos y no las palabras:

"Desde el primer día que te vi super que eras especial. Despertarse en mí cosas que no sabía que estaban. Nunca he sido de decirte que te quiero porque tenía miedo a que eso pasara. Nunca he podido sacarte de mi vida y nunca has dejado de estar presente en mí. Nadie dijo que fuera fácil, pero tampoco que no mereciera la pena", le ha escrito Mario a Laura.

"Hola, mi chica, quería aprovechar esta oportunidad para decirte todo lo que nunca he sido capaz. Para mí te has convertido en una de las personas más importantes en mi vida. Me encantaría tenerte siempre en mi vida, porque eres una de las personas más increíbles y buenas que he conocido en mi vida. Nunca te olvides de mí, tu marido", le ha escrito él a ella.

Claudia y Javi rompen a llorar

Para Claudia y Javi este ha sido un momento muy emocionante. Ambos han roto a llorar al leer sus cartas: "Hola mi amor, cuando estés leyendo esto ya habrán pasado muchos días desde que nos separamos. Espero que estés disfrutando mucho. Espero que esta experiencia nos sirva tanto a ti y a mí para darnos cuentas de lo que tenemos, que es muy especial y bonito", le ha escrito Claudia a Javi.

"Mi vida que difícil es escribir esta carta. Eres la mujer y a la persona que más quiero en el mundo, al a que más he respetado y de la que estoy enamorado. Solo quiero salir de aquí para abrazarte y viajar por todo el mundo como solo tú y yo sabemos hacer", le ha asegurado él a ella.

Samu se derrumba con la carta de Tania

"Hola, mi amor, cuando leas esta cara significa que estamos separados. Espero que estés disfrutando, echándome de menos y respetándome. No veo la hora de irnos de la mano de esta aventura e irnos a vivir juntos. Eres lo mejor que me ha pasado. Gracias por darme lo mejor de ti. Te amo cosita", le escribió Tania a Samu.

"Hola cosita, aquí estamos viviendo una experiencia que nos va a cambiar la vida. Tengo muchas ganas de que todo salga como queremos. Nuestro amor puede con todo. Quería recordarte que eres la persona más especial de mi vida, que nunca he sentido lo que he sentido por ti. Estoy deseando irnos a vivir juntos, te amo", le escribió él a ella.

La declaración de Paola a Andreu