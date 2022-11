Hugo Paz, cansado de que le acusen de ser "una lapa" con Tania Deniz: "Es normal que me agarre un poquito"

Besos y caricias en el masaje más sensual de Hugo Paz a Tania, en exclusiva

El exconcursante de 'Supervivientes' se ha defendido de las críticas: le han tachado de "pesado" y "lapa" en las redes sociales

Hugo Paz ha explicado que no es pesado, sino muy cariñoso y le ha pedido comprensión por su situación a sus seguidores

Muchos espectadores de 'La isla de las tentaciones 5' creen que Hugo Paz es "un pesado, un chapas y una lapa" con Tania Deniz y así lo expresan en Twitter cada vez que aparecen 'los cotufitos' en pantalla. El exconcursante de 'Supervivientes', que está siempre muy atento a lo que se dice en las redes sociales, ha estallado después de tantos programas leyendo las mismas críticas y ha pedido comprensión para su situación a través de sus historias de Instagram.

"Quería hablar con vosotros algunas cositas importantes porque ya son varias veces las que me llamáis muchísimo lapa, pesado, pegajoso, que no dejo a Tania tranquila... Familia, voy a dormir muy tranquilo, no pasa nada, acepto todo tipo de críticas y comentarios, no me voy a enfadar ni mucho menos, pero es que... ¿sabéis qué pasa? Que con las personas que me importan, como Tania o las parejas que he tenido, soy realmente así", ha alegado el que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

"Me nace ser cariñoso, una persona sensible, cercano... ¡Soy así! No pasa nada, ¿qué es mejor, ser una persona fría y calculadora que no muestre sus sentimientos? Yo estoy encantado de ser así y la persona que veis en 'La isla de las tentaciones' soy yo", ha asegurado el gaditano, que también le ha pedido a su casi medio millón de seguidores en Instagram que empaticen con su situación.

"Después de estar ahí no sé cuántos días de grabación, con una persona que me gusta, con la que hay acercamiento y cada vez vamos a más, que voy a dormir con ella... ¿Qué queréis, familia? ¿Que duerma en la alfombra o que me ponga al lado y me tire al suelo a dormir? Es normal que me acerque un poquito, es una persona que me gusta y nos atraemos, así que es normal que me agarre un poquito", ha comentado Hugo, que ha añadido que él nunca llamaría pesado, lapa o pegajoso a una persona por actuar como él lo hace con la novia de Samuel Chávez.