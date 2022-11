Cristian, hundido por las críticas tras su hoguera de emergencia con Ana: "No soy tan malo"

Cristian le explica a Ana en la hoguera de emergencia por qué sus besos con María de los Ángeles no son tan graves: “Son muestras de cariño, he sabido frenar”

Cristian López se ha mostrado dolido porque asegura que se le está juzgando por "algo que no es" y afirma que no se reconoce en las imágenes del programa

El murciano ha reiterado que no quiso hacer daño a Ana Nicolás y que le afecta verla así aunque no lo parezca porque le cuesta exteriorizar sus sentimientos

Por primera vez en 'La isla de las tentaciones' Sandra Barneda ha tenido que convocar una hoguera de emergencia ante el deseo de Ana Nicolás de irse a Murcia sin hablar con Cristian López. En ese encuentro, el murciano le dijo a su novia que sus besos con María de los Ángeles habían sido "muestras de cariño", que ha sabido "frenar a tiempo" y que le duele haberle hecho daño porque la quiere muchísimo y es consciente de la mujer tan especial que tiene a su lado.

En las redes sociales, los espectadores del programa han alucinado con sus explicaciones y han criticado duramente su actitud, que han tachado de fría; además de apoyar totalmente a Ana, a la que consideran "una reina" y a la que acompañarían sin dudarlo hasta Murcia. Cristian ha reaparecido en Instagram tras esta oleada de críticas para defenderse y confesarle a sus seguidores que está muy dolido porque haya gente que piense que quería hacerle daño a su chica.

"Solamente lo voy a decir una vez", ha comenzado diciendo el murciano, admitiendo que lanzaba este mensaje por petición de sus familiares y amigos más cercanos: "Esta situación me está consumiendo y voy a hacerle caso a la gente que me quiere, que me piden que hable, pero es que yo soy una persona que me cuesta mucho hablar y exteriorizar: me duele mucho ver a Ana mal y me costó mucho verla mal en su momento".

"No me siento representado con la persona que veo por la tele y me duele que se me juzgue por una persona que no soy", ha comentado Cristian, que añadía que él sabe perfectamente cuando ha hecho "las cosas mal" y que pide perdón en esos casos, como hizo con Ana en la hoguera de emergencia. "No soy tan malo como para no mostrar mis sentimientos, es solo que me cuesta trabajo decir lo que siento", ha asegurado el murciano, respondiendo así a los que le tildan de frío.