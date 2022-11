Claudia se deja llevar con Álvaro Boix: confiesa cómo se siente con él y admite tener miedo por lo que pueda pasar

Ambos se han sincerado con el equipo del programa

Aunque él también lo ha hecho con ella directamente: "Conecto tanto contigo que hasta me sorprendo"

La novia de Javi admite estar "asustada": "Hay días que pienso que me gusta Álvaro de verdad"

Claudia y Álvaro están cada vez más cerca. Y, aunque Javi aún no ha visto con sus propios ojos cómo les fue en el destierro, sí que ha descubierto todos los detalles gracias a los detalles que le contaron sus compañeros. Y, como era de esperar, toda la información le ha provocado grandes miedos.

Lo cierto es que el hecho de pasar 24 horas con Álvaro fuera de la villa, ha supuesto un antes y un después para Claudia. Ha decidido dejarse llevar y vivir la experiencia. Tanto, que ha confesado abiertamente cómo se siente cuando está con él.

En su última hoguera, ella decidía no ver imágenes de Javi para no influenciarse. Álvaro ha alucinado cuando lo ha sabido: “Estoy tranquilo por el simple hecho de que no hayas visto imágenes”. Ella recordaba el motivo: “Es que no es justo, me está cohibiendo”.

Ambos confiesan lo que sienten

Con el paso de los días, la conexión sigue en aumento y ambos han compartido con el equipo del programa lo que sienten: “Claudia me gusta porque es distinta a todo lo que he conocido hasta ahora. Es sencilla, es guapa, es atenta…”, decía Álvaro.

Aunque él también se ha sincerado con ella: “No me reconozco, me lo paso muy bien contigo. Conecto tanto contigo que hasta me sorprendo. Me estoy enganchando, me crea curiosidad”.

Ella le he respondía admitiendo que también siente “esa curiosidad”: “Me asusta también, porque tengo novio. Si fuera al revés, a mí me dolería”. Pero ha sido con el equipo con quien se ha terminado de sincerar: “Me hace sentir súper a gusto, me da mi espacio. Hay días que pienso que me gusta Álvaro de verdad”.

Javi busca el apoyo en Villa Playa