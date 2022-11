Cristian, sobrepasado por las críticas, confiesa qué ocurrió en el baño con María de los Ángeles: "Hubo tocamientos"

La pareja de Ana visita el plató de 'El debate de las tentaciones'

“Me están lloviendo muchas críticas, me está lloviendo de todo y no soy tan malo como parece", decía

El participante se ha sincerado en directo sobre su escena más tórrida con la tentadora

Cristian y Ana decidieron comenzar la aventura en ‘La isla de las tentaciones’ para poner punto y final a las dudas que ella tenía sobre él. Lejos de superarlas, la actitud de Cristian en su villa solo ha provocado la decepción de Ana, así como la primera hoguera de emergencia en la historia del programa.

En la nueva entrega de ‘El debate de las tentaciones’, Cristian visitará el plató. En su primera conexión con Sandra Barneda durante la emisión exclusiva de mitele PLUS, el participante se ha mostrado de lo más “modosito”: “No soy tan malo”, comenzaba.

“Me están lloviendo muchas críticas, me está lloviendo de todo y no soy tan malo como parece. Tenía ganas de que llegara el día para poder explicarme”, decía. “Hay gente para todo, he recibido críticas de todos los colores”.

La presentadora ha aprovechado para preguntarle cuál de todas es la que más le ha dolido: “Me afecta un montón que se metan con mi familia. Y también que trataba mal a Ana fuera de la villa, en nuestra relación normal y no era así. Mi relación con Ana ha sido siempre muy buena. Me tratan como a una bestia, una persona muy mala. Lo llevo mal”.

Cristian reconoce su infidelidad

Más tarde, ya en directo en Cuatro, Sandra Barneda ha continuado en plató su entrevista a Cristian. Después de ver sus imágenes con María de los Ángeles, reconocía su infidelidad: “La cagué, fui infiel y es una mierda. No me siento bien”.

La presentadora hacía hincapié en la situación que vivió con la tentadora: “María de los Ángeles estaba desnuda”. Él lo confirmaba: “Sí, totalmente”. Ha sido entonces cuando en plató le han pedido explicaciones sobre qué ocurrió realmente en ese momento: “Ese momento fue un calentón, pero a mí esa chica sí que me atraía”.

“Ella se desnudó delante de mí. Acabamos los dos en el baño. En ese momento no me acordé de Ana, la cosa se calentó y hubo tocamientos. No llegamos a acostarnos. Aunque no os lo creáis hubo algo que me dijo ‘Ana’, y yo paré. De hecho yo paré en seco”.

Así vivió la hoguera de emergencia

El novio de Ana ha compartido cómo vivió esos momentos y por qué decidió definir su escena con María de los Ángeles como "muestras de cariño": "No sabía dónde meterme… Lo hice por quitar hierro, no reconocer mis actos… No sabía donde meterme. La cagué también diciendo eso".

A día de hoy, asegura que lo haría de otra manera y sería sincero: "Me habría sentido mejor conmigo mismo, con ella. Me habría puesto más en su lugar".

La carta que Cristian escribió a Ana