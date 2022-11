Ana defiende su teoría sobre la mariposa que irrumpió en la hoguera de emergencia: "Hay una historia detrás"

La razón por la que Ana se echó a llorar al ver a la mariposa fue que pensó que su abuelo fallecido le estaba mandado una señal : "Yo le pido mucho a mi abuelo y con esto sé que ahora mismo está conmigo. Sabe que para mí esto no es fácil". Los espectadores del programa se quedaron flipando con este momento, pero mientras que algunos se emocionaron con la murciana, otros se partieron de risa porque consideraban que no era una mariposa, sino una polilla y que estaba desviando el foco de la deslealtad de Cristian.

Ahora, ante el comentario de una de sus seguidoras confesándole que también se emocionó al ver la mariposa, Ana ha querido pronunciarse sobre este tema y ha defendido en sus historias de Instagram que no se trataba de una polilla, sino de una mariposa que le había enviado su abuelo para mandarle su apoyo en ese duro momento para ella: "Habrá gente que no crea en estas cosas, pero es que hay una historia detrás: el día de antes yo también vi una mariposa enorme".

"Yo allí dentro le pedía fuerzas a mi abuelo porque estaba mal y, en ese momento de la hoguera cuando me pasa eso, yo me echo a llorar como una niña porque al final mi abuelo para mí lo es todo y ver que estaba conmigo y que me estaba mandando fuerzas... Juro que fue un momento súper bonito", ha confesado Ana, que también ha respondido a otras dudas de sus seguidores sobre su paso por 'La isla de las tentaciones 5'.