En 'El Debate de las Tentaciones', el murciano ha hecho autocrítica y ha reconocido que se equivocó al hacer esos comentarios: "No sabía dónde meterme… Lo hice por quitar hierro, no reconocer mis actos… No sabía donde meterme. La cagué también diciendo eso". Además, confesó que no solo besos en ese baño, sino que "hubo tocamientos" y que su tentadora favorita llegó a quedarse desnuda.