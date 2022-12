Todo comenzaba con Mario imitando los pasos de baile del mallorquín

El novio de Paola veía acabada su paciencia y decidía dirigirse a sus compañeros: "No soy tonto"

La presentadora se veía obligada a intervenir para ayudarles en la reconciliación

Los días pasan en Villa Paraíso y, más allá de las historias que están viviendo los chicos con las tentadoras, ha ocurrido algo entre ellos que ha supuesto una brecha en el grupo. Todo comenzaba en una de sus divertidas fiestas.

Todos bailaban y Javi animaba a Andreu a que lo hiciera en el centro del círculo. El novio de Paola se lanzaba con unos pasos de baile que, momentos más tarde, Mario imitaba ante las risas de Javi y Samuel y la mirada del propio Andreu.

Andreu, a Mario: “¿Te vas a reír más de mí?”

Carmen y Cristina intentaban hacerle cambiar de opinión y convencerle de que no estaba imitándole, pero a él le indignaba la situación: “Estoy muy por encima de esta peña, es así. Son como niños de quince años, haciendo grupito, mierdas y tonterías”.

La tensión se mantenía y en otro momento incómodo, Andreu decidía no callarse más: “¿De qué te ríes, máquina? ¿Te vas a reír más de mí?”, le decía a Mario. El novio de Laura le decía que se relajara, que no iba con él. Pero el de Mallorca se mantenía: “No soy tonto, sé que te estás riendo de mí”. Mario le pedía que tuviera “un poquito de humor”.

Él insistía en que se trataba de “bromas” y así lo compartía con el equipo del programa: “Andreu a veces no sabe aceptarlas. Yo personalmente no tengo ningún problema con él y no creo que él lo tenga conmigo. La situación le está superando”.

Javi se preocupa por el enfado de Andreu

Lejos de dejarlo pasar, Andreu decidía continuar a su bola, lejos de cualquier posible enfrentamiento. Mientras charlaba Cristian y algunas tentadoras, Javi se acercaba a él para asegurarse de que su enfado no iba con él: “¿Conmigo no estás enfadado, no?”. El novio de Paola respondía asegurando que no estaba enfadado “con ninguno”.

Sandra Barneda se ve obligada a intervenir

La presentadora visitaba Villa Paraíso y no dudaba en sacar el tema durante su conversación con los chicos y preguntar a Andreu si se sentía apoyado por sus compañeros: “Bueno, nos apoyamos en los momentos duros, en las hogueras... Ahí parece que hay un apoyo, pero a veces me supera la situación”, respondía.