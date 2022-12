Cristian intentó explicar por qué sus actos no habían sido tan graves: decía haber pensado mucho en su novia y haber sabido frenar. Unos argumentos que Ana no lograba comprender. Él terminaba disculpándose y ella se rompía ante la tensión del momento.

Todo quedaba así en manos de Ana : “Después de todo lo que he visto de él, estoy súper decepcionada . Es verdad que dice que se arrepiente, que me quiere… Para mí va a ser muy difícil olvidar todo lo que he visto. Si fuera al revés, para ti también lo sería”, comenzaba mientras el asentía.

Después de comunicar su decisión, Ana ha querido sacar a relucir lo que hasta ahora ha aprendido de esta experiencia: “He conocido una Ana que no me imaginaba. Dependía de él de una manera brutal. Estoy conociendo una Ana que me encanta, estoy siendo yo, estoy siendo súper fuerte. Veo que no se acaba el mundo si no está conmigo”.