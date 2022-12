Necesitaba pensar en ella, pero en la hoguera reconoció que no sabía si le compensaba por el daño que le iba a hacer a Javi, que no se lo merecía. “Soy una persona que me gusta estar feliz, me gusta encontrar el lado positivo de las cosas. Yo he intentado que Javi vuelva a ser quien es, pero es que no puedo. Me duele tanto porque le quiero tantísimo y vengo y hago esto… Es que lo voy a matar porque Javi me quiere por encima de todo, da su vida por mí. Y yo voy y hago esto, no se lo merece”, dijo, muy dolida.