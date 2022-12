Los chicos decidieron que Javi fuese el elegido para ver imágenes en directo de Claudia durante 10 minutos . Él no quería porque temía que su novia se hubiese dejado llevar más con Álvaro y no estaba preparado para afrontarlo.

Estas palabras emocionaron mucho a Sandra Barneda , pero fue después de ver las imágenes cuando llegó el momento más emotivo. “ Me estás partiendo a mí ”, le dijo a Javi cuando él dijo que, a pesar de todo, no la veía convencida de querer dejarle.

Él estaba completamente roto y llorando y necesitaba un abrazo que la presentadora le dio. También le regaló un consejo: “Piensa en todo lo que me has dicho, en ese amor que sientes. Eres más fuerte de lo que crees. ¿Tú crees que se puede evaporar un amor así?” Y añadió, para acabar de animar a Javi: “Si ese amor es tan bonito y maravilloso como lo has descrito, esto no lo rompe ‘La isla de las tentaciones”.