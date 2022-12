La reflexión de Claudia sobre estar en pareja: "Si tienes que forzarlo, no es tu talla"

La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' se ha sumado así a una nueva tendencia que se ha hecho viral en los últimos días en varias redes sociales, como Twitter o TikTok, en la que las chicas lanzan reflexiones sobre el hecho de estar en pareja, pero camufladas : esto es, comentan algo sobre ropa o maquillaje, como que es importante cambiar de rímel si no te hace unas pestañas bonitas, para después aclarar que no están hablando realmente sobre ropa o maquillaje, sino sobre sus novios.

Claudia ha decidido hacer la comparación con zapatos que te aprietan porque no son de tu talla y no son ideales para ti, por lo que tendrías que cambiarlos por un par que te encajen como un guante: "Si tienes que forzarlo no es de tu talla... Y no hablo de zapatos".