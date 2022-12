"¡Ni siquiera le gusta! Yo con Hugo no he hecho nada, solo besos, porque no me nace porque sé que lo va a ver", decía indignada. "Sé que me he besado con Hugo pero tengo mis dudas y le echaba de menos y también me sentía nada. Pensé que no iba a llegar a acostarse", le contó a Claudia entre lágrimas, que tuvo que ir a por ella para que volviese a la hoguera. Tania sentía mucha rabia. Argumentó que Samuel se está dejando llevar por impulsos y no por algo sincero como siente ella por Hugo.