"Todo lo que puede pedir una mujer de un hombre, lo ha tenido", reflexionó Javi con endereza. El participante explicó que no entendía la actitud de Claudia cuando él le ha respetado en todo momento. Pero Javi cree que el beso con Álvaro es algo que no puede perdonar. Por tanto, " se acabó Javi y Claudia" , sentenciaba.

"Te quiero dar las gracias a ti, Sandra, porque ayer me dijiste que confiara en mi pareja. Pero hoy ya no voy a confiar más en ella pero te agradezco que me hayas hecho abrirme", le dijo en un sentido discurso donde Javi preveía que no iba a volver a confiar en el amor. Pero Sandra Barneda le animó a que lo hiciera porque "no hay nada más importante". Después, la presentadora le dio un abrazo cargado de significado a Javi.