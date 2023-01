Samu explica por qué no ha seguido conociendo a Elena tras 'La isla de las tentaciones': "Es complicado"

Samuel Chávez llegó a 'La isla de las tentaciones 5' de la mano de Tania Déniz y, aunque quiso abandonar la hoguera final de su mano, la modelo prefirió irse sola. Ante esa decisión, el tinerfeño no pudo contener las lágrimas y se marchó solo, sin la compañía de su tentadora favorita, Elena , a la que tampoco siguió conociendo fuera del programa, pese a que mantienen una buena relación y han hablado en algunas ocasiones.

Ahora que ya ha terminado el programa y se han celebrado los dos debates finales, los seguidores de Samuel han querido saber por qué no quiso seguir conociendo a Elena para ver si su complicidad en Villa Paraíso podía desembocar en un noviazgo. El amigo de Mario González no ha tenido problema en dar explicaciones acerca de este tema y ha explicado que, al terminar su experiencia en 'La isla de las tentaciones', su prioridad era recuperarse del desamor y no iniciar una nueva relación.