David y Elena lo tienen claro antes de entrar a ‘La isla de las tentaciones’: “Vamos a demostrar que no la vamos a liar aun siendo guapos”

Mientras terminan las maletas, ellos hablan de la experiencia a la que se van a enfrentar. David muestra incertidumbre ante esto: “Todas las parejas van igual que nosotros en plan: te amo, te quiero. Tengo miedo a que nos pase lo mismo que a otras parejas , parece que se les olvida, espero que a nosotros no nos pase eso. A mí no me va a pasar, estoy mentalizado”. “No nos puede pasar”, cree Elena.

“Me da miedo que se te vaya la cabeza, por ejemplo, por como bailo, por bailar no pasa nada y por simpática tampoco”, entona Elena y él responde: “No me voy a enfadar contigo si no te pasas, si veo que estás haciendo demasiadas tonterías a lo mejor me pico un poco”.