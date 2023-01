Los momentos más emotivos en las hogueras finales de 'La isla de las tentaciones'

Muchas son las parejas que nos han robado el corazón durante las cinco últimas ediciones de 'La islas de las tentaciones'. Algunas nos han hecho llorar al romper su relación, otras al superar las tentaciones de la isla y hasta al prometerse amor eterno.

Ahora, cuando la sexta edición del programa está a punto de estrenarse en Mediaset, hemos querido hacer un recopilatorio con los momentos más emotivos de las 'hogueras finales' de nuestras parejas.

Susana Molina decidía irse sola de primera edición de 'La isla de las tentaciones' y romper su relación con Gonzalo Montoya. La pareja llevaba seis años junta y había acudido al programa para huir de la rutina y recuperar la ilusión.

Sin embargo, esta experiencia para Susana solo le servía para abrir los ojos y darse cuenta de que ya no sentía lo mismo por Gonzalo. Derrumbada por tener que decírselo en la hoguera final, Susana explicaba que necesitaban un tiempo separados: "No sé si estoy enamorada. No lo sé porque sé que le quiero y a veces no quiero confundirme por su reacción. No quiero verle mal y se confunda lo que siento. Yo vine aquí con la ilusión de recuperar lo del principio y no lo he hecho", le decía a Mónica Naranjo.

Al escuchar sus palabras, Gonzalo le rogaba una segunda oportunidad. "Por favor, confía en mí. Por favor te lo pido. Yo te lo voy a explicar todo", le pedía. Pero Susana le explicaba que no era una cuestión de él, sino de ella: "No es eso. No sé qué me pasa. Yo no me he puesto celosa. Igual nos tenemos que dar un tiempo".

Al marcharse Susana, Gonzalo quedaba totalmente en shock. "Esto no ha terminado, no puede ser", no paraba de repetir.

Pablo y Mayka rompían su relación en la hoguera final de 'La isla de las tentaciones 2', algo que se fue intuyendo desde que Mayka le fuese infiel a Pablo con Óscar y de que él asegurase que no había vuelta atrás.

Había mucho por hablar en este encuentro. La pareja llevaba tres años junta y habían ido al paraíso para resolver los problemas de celos de Mayka. Sin embargo, todo cambió cuando Óscar entró en el reality

Despechada porque había visto que Pablo estaba mostrando interés por una de las solteras, Dorothy, Mayka decidió cambiar de actitud en Villa Playa y dejar fluir esa atracción que tuvo desde el primer momento con Óscar. Con ello, empezó una relación que Pablo pudo ver progresar hoguera tras hoguera.

'La isla de las tentaciones 3': Hugo y Lara protagonizan la hoguera final más romántica

'La isla de las tentaciones' es una experiencia muy extrema e intensa. Pero si se logra superar, la pareja puede salir más reforzada. Es fue el caso de Hugo y Lara, que superaban este reto con creces.

Ninguno de los dos sintió la tentación con los solteros y solteras. En la hoguera final pudieron hablar de los asuntos pendientes que tenían por resolver en su relación, pero ambos estaban muy seguros de lo enamorados que estaban.

La pareja había llegado al paraíso con serios problemas de confianza y compromiso. Lara se definía como muy celosa mientras que a Hugo las ansias de libertad a menudo le habían hecho desaparecer. Después de esta experiencia, su forma de ver las cosas cambió.

Hugo y Lara cerraban unidos este episodio en sus vidas, protagonizando la que ha sido la hoguera más romántica de la edición. Una hoguera que ponía la piel de gallina a Sandra Barneda. ¡Viva el amor!

La isla de las tentaciones 4: Tania rompe con Alejandro, que estalla en llanto y abandona la hoguera

A Tania no se le borraron de la cabeza las imágenes que vio de Alejandro en la primera hoguera. Sus comentarios sobre ella la hicieron mucho daño y se convertía en el motivo principal que les llevaba a romper su relación.

La actitud que Tania había visto en Alejandro le hacía replantearse seriamente si es el hombre de su vida. A su vez, la participante encontró mucho apoyo en Stiven. Con el soltero se sintió muy cómoda y no duda de que en el futuro seguirán en contacto. Tania no ha parado de repetir que ama a Alejandro, pero no ha negado la química y complicidad que tiene con Stiven.

Alejandro no se podía creer lo que estaba pasando y le suplicó a Tania, roto de dolor, que se lo pensara mejor. Pero ella se mantuvo firme: no quería seguir siendo la pareja de Alejandro.

'La isla de las tentaciones 5': Laura quiere irse con Mario, pero él la rechaza

Tras ver las imágenes, los dos se sinceraron. Mario aseguró que quiere a Laura y que va a ser así “toda la vida”. A pesar de eso, duda de la relación que hay entre ambos porque llevan “una mochila muy cargada de mentiras y de infidelidades” y eso le hace dudar de si deberían darse otra oportunidad.

Laura, como dijo cuando llegó, abrió totalmente su corazón para decirle a Mario todo lo que sentía por él: “Eres lo más bonito que me ha pasado en siete años. Llegaste en un momento de mi vida en el que yo pensaba que el amor no estaba hecho para mí. Te he hecho mucho daño y me lo he hecho a mí, pero si cambiar algo de las cosas que he hecho significara estar contigo, lo haría”.

Tras esta declaración, Laura respondió que quería irse de ‘La isla de las tentaciones’ junto a Mario: “No me imagino viviendo sin ti. Sé que me hace daño estar contigo, pero no sé lo que es sano y lo que no, lo único que te puedo decir es lo que siento”.

El madrileño no se esperaba esa respuesta, pero se mantuvo firme en su decisión: “No creo que sea una decisión muy inteligente seguir. Si salimos de aquí juntos, vamos a seguir echándole mi**** a esa mochila. Nos queremos mucho, pero no nos queremos bien. Por eso, me quiero ir solo”.