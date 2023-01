Reproches, discusiones y química en la primera noche con una soltera: Álex y Marina empiezan mal 'La isla de las tentaciones'

Marina pudo visionar el tonteo de Álex con Yaiza y se mosqueó a más no poder. Cuando las chicas descubrieron quiénes eran las solteras, la participante comentó que todas podían gustar a su novio ya que "tienen tetas y culo". A Álex le molestó el comentario de su novia. "Más me ha molestado verte así con otra. Me pareces un cerdo. Es lo que es", le replicó ella. Para el participante, "las imágenes son muy light y se ha pasado de celos", así que reflexionará sobre su relación ya que no quiere "una persona así.