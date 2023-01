Naomi reconoció antes de su primera hoguera en ‘La isla de las tentaciones’ que no estaba preparada para lo que iba a ver. Llegaba convencida de que las imágenes de Adrián la iban a molestar mucho, aunque también con el firme convencimiento de no tomárselas demasiado a pecho, porque ella misma ya había sobrepasado algunos límites con Napoli en Villa Paraíso.

“He sentido una deslealtad enorme el primer día, me espero lo peor. (…) Yo estos últimos días he estado dejando llevar un poquito más con Napoli, es una buena tentación para mí y creo que los límites que le puse a él yo los estoy pasando. Voy a intentar ser un poco más permisiva y abierta”, comenzaba, aunque no muy segura de sus palabras.