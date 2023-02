La pareja vino al programa porque Naomi no confiaba en su chico y él está dispuesto a demostrarla que estaba equivocada. Lo que no se esperaba era que ella cruzase unas barreras con Napoli , su soltero favorito, que hicieron que él también empezase a tener sus primeras dudas.

Tras escucharle, sus compañeros en 'La isla de las tentaciones' decidieron dar su opinión y el primero fue Alejandro: “ Yo no he visto simplemente un juego ”. “Se está pasando que flipas”, añadió David. Adrián siguió defendiendo que todo eso estaba ocurriendo en un contexto de fiesta, pero el novio de Laura volvió a intervenir: “Yo creo que no, tío. Estaban solos en la piscina, ahí no hay fiesta , están apartados”.

Las palabras de sus compañeros hicieron mella en Adrián, que cambió de opinión respecto a lo que había visto y ya no estaba nada tranquilo: “Quiero que me dé explicaciones. Me ha decepcionado muchísimo, porque no me esperaba para nada que fuera capaz de pasar esa barrera. Creo que está siendo bastante injusta conmigo. Que disfrute y se lo pase bien, pero como pase la barrera, para mí está muerta”.