Laura y Lydia toman la decisión de cambiar de actitud tras sus primeras hogueras: "Está más suelto que gabete"

"Si él se va a poner a prueba, yo también. Al principio no tenía a nadie que me pusiese a prueba en 'La isla de las tentaciones' pero luego tuve un chico que me está rompiendo los esquemas . Ahora sí tenemos los dos una tentación", dictaminó Laura, anunciando que iba a dejarse llevar con Saúl, el soltero 'VIP' que llegó en último lugar a Villa Paraíso.

"No me quedan lágrimas. Ahora estoy cabreada. Miriam me parece un pibón y me preocupa, pero yo no he dicho nunca que alguien me pone nerviosa", expresaba Lydia. "¿Vas a dejarte llevar más?", le preguntó entonces Sandra Barneda. Lydia respondió tajante: "Sí. Estoy feliz de abrir los ojos y de no estar todo el rato comiéndome la cabeza por mis actos, porque él no se la está comiendo por mí", sentenció.