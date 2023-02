Elena estalla contra David en su primera hoguera al ver su brutal tonteo con María: "No se está acordando de mí"

Las chicas se han enfrentado a su primera hoguera en 'La isla de las tentaciones 6' . Una de las peor paradas ha sido Elena, quien ha visto a su novio en una actitud muy cariñosa con María. " Me da mucho miedo ver a un David que no conozco . Que vaya a por todas, que esté a tope. Es un chico caliente, le gusta el morbo. Por otro lado también tengo miedo de que vaya despacio, porque conmigo fue así, y así se enamoró de mí", confesaba la participante llorando antes de ver las imágenes.

En las primeras imágenes, Elena ha visto a María darle un lametón en el cuello a su novio y ha brotado: "Me ha molestado el beso en el cuello. Ni siquiera era en un juego. Me siento muy mal. Por lo que he visto y lo conozco está distante. Tengo miedo a que vayan despacio. Estoy viendo conexión. No se está cortando y yo sí que lo estoy haciendo", decía entre lágrimas.