Manuel y Alejandro 'abren los ojos' en sus primeras hogueras: "No la reconozco"

"Hablando desde el corazón. No la reconozco. Veo demasiado feeling e igual estaba equivocado y estaba con una persona que no existe. Obviamente es muy pronto para sacar conclusiones pero creo que de la villa es la chica que más ha conectado con su soltero y eso me preocupa muchísimo. De hecho, era lo que temía al venir aquí. Me da la sensación de que se está olvidando de mí", reaccionó ante las primeras imágenes.