Marina reacciona a las declaraciones de Álex: "Me acabo de enterar de que fuimos a la isla para eso"

"Álex diciendo que al fin y al cabo están ahí para encontrar el amor... Pues ahora me entero, yo pensaba que era un programa para demostrar a tu pareja que la quieres a pesar de las tentaciones", "Por favor, que alguien le diga a este señor que ha ido a 'La isla de las tentaciones', no a 'First Dates'" , "Le habéis explicado que el programa trata de demostrar que quiere a su pareja, ¿no?", son algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter tras las declaraciones del madrileño.

Pero los espectadores no son los únicos que han alucinado al escuchar a Álex decir esto y es que Marina López ha alucinado al verlo en la televisión, ya que esas palabras no las llegó a escuchar durante las grabaciones y tienen que esperar a que se emita en Telecinco para ver el contenido de todo lo que ocurre en las hogueras. "Cosas que pasan: me acabo de enterar que fuimos a la isla para encontrar el amor y no para reforzar nuestra relación", ha comentado la madrileña junto a un vídeo en el que muestra su cara de sorpresa al escuchar esas declaraciones.