Sandra Barneda, preocupada por Álex en su primera hoguera: “Ni puedes respirar”

Álex acabó su primera hoguera en 'La isla de las tentaciones' muy decepcionado con Marina por su acercamiento con Manuel

El madrileño cree que va a perder a su novia

Álex llegó a su primera hoguera en 'La isla de las tentaciones' con la sensación de que lo que iba a ver en las imágenes no le iba a gustar nada. “Lo que más miedo me da es que me haya utilizado”, comenzó diciendo. Tenía un mal presentimiento desde la bronca que tuvieron en la ceremonia en la que conocieron a los solteros, donde ella le echó en cara que ya hubiera tenido un claro tonteo con Yaiza.

Quería ver a su novia arrepentida y actuando con cabeza, pero según él eso no ocurrió. En las imágenes, Marina aparecía siempre muy pegada a Manuel, bailando con él y hablándole con mucha complicidad. “Me lo esperaba, estoy decepcionado. He visto conexión, pero eso es lícito, yo también he conectado con otra persona. Pero aunque tengamos conexión, tenemos que respetar los límites que nos hemos marcado”, continuó.

A pesar de que de momento Marina no había pasado el límite, Álex estaba seguro de que lo acabaría haciendo: “Sé que va a ir a más, está muy pegada a él”. Dijo querer darle un voto de confianza a su novia, pero a la vez tenía claro que la iba a perder.

Sandra Barneda se preocupa por Álex

Álex hablaba con la voz entrecortada y a Sandra Barneda no se le pasó por alto este detalle: “Estás que no puedes ni respirar”, le dijo. El novio de Marina contestó que así era: “Se me encoge el estómago de verla en ese plan con otro chico que no sea yo”.

Álex cae en la tentación con Yaiza