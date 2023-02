Marina se enfrenta a su primera hoguera en ‘La isla de las tentaciones’

La madrileña ve las imágenes de Álex y estalla: “Le veo muy cachondo”

La llegada de Marina y Álex a ‘La isla de las tentaciones’ no fue como ellos se esperaban. La madrileña no esperaba ver imágenes de su chico tonteando con una de las solteras en Villa Playa incluso antes de que ellas conocieran a sus tentadores. Desde entonces, todo ha cambiado entre ellos y Marina llegó a su primera hoguera diciendo que no reconocía a su novio.

“Me gustaría ver que está teniendo conexión con alguien, pero que se está frenando porque me quiere de verdad. Sé que cuando no estoy yo para darle un toque de atención, se viene un poco arriba. No creo que se pueda reprimir con tantas chicas guapas allí”, decía Marina, adelantándose a las imágenes que iba a ver.

Lo que más le molestó a Marina de todo lo que vio de Álex fue que con Yaiza, su tentadora favorita, era atento y cariñoso, cosa que con ella no. “Conmigo no es así. (…) Estoy súper enfadada. Es todo un guarreo. [Me molestan] Los abrazos y los besos continuos que a mí no me da”.

Según lo que vio, Marina considera que es su novio el que va detrás de Yaiza: “Yo le veo muy cachondo. Me parece un cerdo y ya está”. Por eso cree que Álex y la tentadora van a ir a más y que no se va a acordar de que tiene una novia en la otra villa.

Marina lleva el anillo de Manuel

Mientras veía las imágenes de su novio en 'La isla de las tentaciones', Marina agarraba con fuerza un anillo. No era de Álex, sino de Manuel, su soltero favorito. Sandra Barneda quiso saber por qué se lo había llevado a la hoguera. “Es de Manu, me lo ha regalado. Tocarlo me tranquiliza un poco porque así también está aquí apoyándome de cierta manera”.

También llevaba puesta la pulsera que Álex la había dado antes de empezar la aventura. “Hace un rato significaba todo, ahora mismo nada. Me la quito y que se la dé a ella”, dijo, refiriéndose a Yaiza.

La decisión de Marina