Yaiza desvela las duras palabras que Álex le dijo sobre Marina

Yaiza ha visitado 'El debate de las tentaciones'

La soltera ha hablado sobre su relación con Álex

Yaiza asegura que Álex no le dijo "nada bonito" sobre su novia

Yaiza ha visitado el plató del 'Debate de las tentaciones' para hablar sobre su relación con Álex, con el que cayó en la tentación en el tercer programa del reality. La soltera cuenta que no ha sido difícil tentar a Álex, ya que éste le advirtió desde primer momento que su relación con Marina estaba "prácticamente terminada".

"Álex de Marina no me contaba nada bonito sinceramente. Me decía que ella era una persona súper insegura, que a mi lado se iba a sentir nada. Que estuviese tranquila, porque ella a mi lado no era nada", ha desvelado la tentadora. "A parte del físico, también se quejaba de la toxicidad de su relación".

"A mí en los Kayak me dijo que estaba medio soltero. Me dijo: 'Prácticamente estoy soltero, así que no te preocupes", ha contado Yaiza en plató.

Álex se confiesa con Yaiza