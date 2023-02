Sandra Barneda, preocupada por Álex en su primera hoguera: “Ni puedes respirar”

Álex cayó en la tentación con Yaiza

El novio de Marina le ha confesado sus sentimientos a la soltera

Álex ha sido el segundo participante en caer en la tentación. Tras enfrentarse a su primera hoguera y ver las imágenes de su pareja, el novio de Marina se tumbaba en el jardín con Yaiza, su soltera favorita.

"El único requisito que le puse es que no se pusiese así.. Sé que no ha tenido una conexión como la que yo he tenido contigo", le aseguraba él a ella muy decepcionado. "Yo no la conozco pero por lo que está demostrando no es que esté muy centrada. Así no se le trata un novio", comentaba ella.

"Si fuera una buena persona no haría eso, no me hubiera traído hasta aquí para eso. Pero me alegro un montón, sino no te hubiera conocido", reflexionaba Álex acercándose cada vez más a la tentadora. Entre caricias y confidencias, llegaba el primer beso de los participantes.

Álex se confiesa con Yaiza: "Me gustas de verdad"

Al día siguiente, Álex volvía a caer en la tentación con Yaiza y le hacía una seria confesión: "Me gustas de verdad, sino, no me dejaría llevar, No sé por qué estoy así contigo, parece que te conociera de toda la vida", le decía.