David llora desconsolado porque cree que Elena ya ha visto su infidelidad: “Yo la quería respetar, no soy buen novio”

David se enfrentó a su segunda hoguera más preocupado por las imágenes que Elena vería de él que por las suyas. Había sido infiel a su novia con María , con la que ya había tenido sexo, y no podía quitarse de encima el sentimiento de culpa por lo que había hecho. Además, se sentía muy confuso porque, aunque la tentadora le gustaba, seguía queriendo mucho a Elena.

“Espero verla bien, pero es que creo que si ha visto imágenes mías besándome con María, puede que esté muy mal”, comenzó diciendo al comienzo de su hoguera. Pero cuando se le cayó el alma a los pies fue cuando Sandra Barneda le comunicó que esa noche no había imágenes de su novia para él.

“Seguro que está fatal por mi culpa. Te juro que no la quiero hacer sufrir, no soy buen novio (…) Yo la quería respetar, que confiara en mí. Ya la han fallado una vez y ahora la he vuelto a fallar yo”, respondió, llorando desconsoladamente.