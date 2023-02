Adrián pierde los nervios viendo las imágenes de Naomi y Sandra Barneda tiene que calmarle: "Sé que es difícil"

“Estoy fatal, necesito ver a la Naomi que conozco . A la que todos los días en los dos años y medio que llevo con ella, me haga sentir el hombre más feliz. Verla así en tan poco tiempo…me causa mucha rabia. Nunca he sentido esto en mi vida ”, explicaba entre lágrimas antes de ver las imágenes.

En la tablet, Adrián ha podido ver cómo los labios de su novia y el soltero se quedaban a escasos centímetros. “ He visto demasiada complicidad . Me duele. Se me ha caído el mundo Sandra, se me ha caído. El tío es muy pesado . Mi corazón me dice que confíe y que nuestro amor está por encima de todo, pero es que mi mente….”, brotaba.

Tras el brutal estallido del participante, Sandra Barneda intentaba llamar a la calma: “Respira, tranquilo”, le pedía. “Sé que es difícil, pero necesito que te calmes”. “Es que me estoy mareando, me va a dar un parraque”, dejaba claro él. Tras ver todas las imágenes, Adrián pedía un abrazo a sus compañeros. “Lo necesito, creo que se han besado ya y no me lo ponen para que no me venga abajo”, explicaba entre lágrimas.