Álex reacciona en la hoguera a las imágenes del beso de Marina y Manuel: “Es un calentón”

Álex , que está descubriendo cosas de él y de Marina que no conocía, se ha enfrentado a la hoguera con miedo a que su pareja se haya olvidado de él, que se esté dejando llevar y que haya cruzado los límites, asegurando incluso que su estancia en ‘La isla de las tentaciones’ no sería igual y tras esto se ha enfrentado a las imágenes, que le han mostrado cómo ella está avanzando con Manuel e incluso cómo se han besado .

Marina se está dejando llevar en su villa con Manuel, con el que comparte bailes de lo más sensual, confidencias y con el que incluso se ha llegado a dar un beso , algo que ha podido ver Álex en la Tablet: “Me da pena por nosotros, por lo que teníamos fuera , va a ser muy difícil, si salimos juntos que no lo sé, no sé si podría confiar en ella”.

El participante de ‘La isla de las tentaciones’ cree que tiene que empezar a ser egoísta , pensar más en él y quitarse la obsesión de que su futuro es Marina. Él quiere que ella entienda que se ha dejado llevar con Yaiza porque ella también ha pasado los límites: “Espero que ella sepa que no ha actuado bien, tengo muchas dudas”. Y explica por qué no lleva el anillo a esta hoguera.

Álex ya no tiene más imágenes para ver y se muestra decepcionado tras ver el beso de Marina con Manu, aunque cree que solo es tensión sexual: “No creo que Marina pudiera tener nada más con él fuera con ese chico , a él se le ve a leguas de qué palo bien. Le veo en la cara que únicamente es un calentón”. Al ver el beso he sentido desengaño y decepción", asegura.

Y es que cree que no tiene nada que ver con lo que le está pasando a él con Yaiza: "No tiene ni punto de comparación, hemos tenido una comparación mental, va más allá de lo físico. Yo si me podría ver con Yaiza fuera". Acercamiento con Yaiza al que Marina también ha reaccionado en su hoguera.