Naomi se ha enfrentado a su segunda hoguera con Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones '. La participante intuía que iba a "flipar" con las imágenes de Adrián y no solo ha sido así sino que no ha podido contener sus reacciones al ver el acercamiento de su novio con Keyla , una de las solteras.

Adrián se siente cada vez más unido a Keyla y no duda en manifestarlo en cada ocasión que le preguntan. También se lo hace saber a la soltera. Ante sus declaraciones, Naomi se quedó 'en shock': "Lo último que me esperaba. Esperaba ver a un Adrián guarro, pero esto me da entre pena o risa. ¿Te has enamorado en una semana? Estoy flipando. Una parte de mí quiere pensar que está llorando por mí y estaban abrazados porque ella le estaba consolando, porque lo otro es surrealista", expresaba.