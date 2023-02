Avance exclusivo: David pasa de llorar en la hoguera por Elena a meterse en la cama con María

David no pasó su mejor momento en la pasada hoguera, donde no pudo ver imágenes de Elena y la que terminó completamente roto al sentirse mal por todo haber pasado los límites con María en su villa, pensando en el momento que podría estar pasando su novia.

David se preocupa por María y cómo se siente. "No he vivido nunca que me guste alguien, que avance y que ese chaval y que tenga novia fuera". Y bromea con David sobre su hoguera: "Te has puesto guapo para llorar, todos los días llorando".