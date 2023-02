Claudia y David confiesan el motivo por el que no se llevan bien: "Se metió conmigo"

Claudia, antes de dar su opinión a David sobre lo que le está pareciendo su paso por la isla, ha desvelado que "no se llevan muy bien" . Algo por lo que Sandra Barneda no ha dudado en preguntar y ambos han dado sus explicaciones. " Se metió un poco conmigo y yo con ella" , ha dicho David ante esto y Claudia ha reaccionado ante esto: " Hubo un rifirrafe, pero no pasa nada".

"Me siento mal porque siento que he roto mi relación, yo le decía a Elena que no le iba a fallar y me creía que no le iba a fallar, una vez la he liado es en plan: 'buah", explica David. Y esto hace reaccionar a Claudia: "¿Cómo puedes volver a querer sentirte así? Yo me sentí tan mal...".