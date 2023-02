“Estoy que no puedo más. (…) Me gustaría ver que David se lo está pasando bien, pero que me está respetando. No quiero perder lo que tengo con él”, le confesó a la presentadora, llorando.

Cuando vio las imágenes de su novio entrando en su habitación y tumbándose en la cama con la tentadora, ya se imaginaba lo peor. “No, no, no, no”, repetía. Pero el vídeo siguió y se enteró de la infidelidad de su novio. Elena soltó un grito desgarrador y se levantó de su asiento. Quería marcharse de allí y la caída que tuvo al bajar no se lo impidió. Se fue de la hoguera y se puso a llorar desconsoladamente, ante el dolor de todas sus compañeras por verla así. “David, ¿qué has hecho, tío? ¡Me dijiste que me querías!”, gritó, completamente rota.