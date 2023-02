Adrián se arrepiente de inmediato de su beso con Keyla y pasa de la pasión al llanto: “Naomi no me va a perdonar en la vida”

“No quiero hacer sentir mal, Adri”, decía la tentadora, pero él negaba que eso fuera así. “ No me haces sentir mal, al revés, te lo juro. Me haces sentir superbién”, insistía muy convencido. De hecho, después del primero, vinieron más besos que terminaron con las carcajadas de los dos.

Lejos de dormirse, no pudo parar de dar vueltas a lo que acababa de ocurrir dando cabezazos a la almohada, mordiendo las sábanas y sin parar de llorar: “No me gustaría sentir esto, no me gustaría ver esto por la otra parte. No puedo más, a Naomi seguro que la he perdido. No va a ser capaz de perdonarme en la vida”.