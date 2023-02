Manuel estalla de celos por el tonteo de Marina con Miguel de Hoyos: “Como vea que hace algo, me voy de la villa”

Marina se harta de los celos de Manu por su acercamiento con Miguel de Hoyos: “Me gusta gustar y poder elegir”

Tras la actitud del tentador, la novia de Álex volvía a tener una conversación con él: "Mi actitud contigo va a cambiar"

Desde que comenzó su aventura en ‘La isla de las tentaciones’, Marina tuvo una conexión especial con uno de los solteros. Manu fue el chico con el que más congenió y con el que más tiempo ha pasado hasta el momento. Pero la llegada de Miguel de Hoyos parece haber puesto cierta distancia entre ellos.

La novia de Álex acumulaba ya cierta tensión con su pretendiente. La llegada del tentador VIP supuso un antes y después en sus acercamientos. No porque desaparecieran, sino porque la actitud celosa de Manu ante la buena relación de Marina con Miguel estaba provocando precisamente que ella se enfriara.

Y, aunque mantuvo una conversación con él en la que le dejó claro que sus celos no le gustaban en absoluto, solo ha hecho falta una nueva escena entre ella y Miguel para que Manu volviera a sacarlos a relucir.

El juego que ha provocado el estallido de Manu

Villa Paraíso se preparaba para un nuevo juego. La crema de cacao entraba en acción. Marina se tumbaba en el suelo: “Que se pongan aquí delante los que quieran pasar la lengua por el cuerpo de Marina y que ella elija”.

Miguel de Hoyos levantaba la mano y se ofrecía como primer candidato. “Es que yo ni me voy a poner”, comentaba Manu con Naomi a regañadientes. Pero, finalmente, accedía a ser el segundo candidato.

Eso sí, le hacía saber a Elena lo que podía pasar si su compañera hacía algo que no fuera de su agrado: “Yo te digo que, como vea que me hace alguna cosa fea, me voy de la casa. Así te lo digo, me voy de la villa”.

Manu se marcha delante de todos

Marina decidía que fuese Manu el primero en lamer el cacao de su cuerpo. Él intentaba ponérselo en la boca pero ella le pedía que no lo hiciera. “Pues entonces no lo hago”, respondía. “Pues no lo hagas, ya lo hará otro”, le cortaba Marina. Una vez más, Manu decidía marcharse delante de todos. Era entonces cuando Miguel se encargaba de hacer el juego con la novia de Álex.

Pasado un rato, ella decidía sentarse a hablar con Manu seriamente: “Quiero dejarte las cosas claras, a partir de ahora mi actitud contigo va a cambiar. Te he pedido que no seas celoso y lo has sido”, comenzaba. Él optaba por calificar sus caracteres de “incompatibles”: “Yo siento mucho, me gustas un montón y no te estás dando cuenta”.

Miguel de Hoyos, en la habitación de Marina