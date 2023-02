Adrián se rompe en la hoguera al ver a Naomi con Napoli: "Necesito saber si soy el hombre de su vida"

Adrián ha caído en la tentación con Keyla

El participante se ha venido abajo al ver las imágenes de su novia

"Está aguantando como una campeona", aseguraba entre lágrimas

Adrián ha vuelto a derrumbarse en la hoguera de 'La isla de las tentaciones 6'. El participante ha visto cómo los labios de Naomi se quedaban a escasos centímetros de los de Napoli y ha enloquecido:

"Me siento como un funambulista entre dos rascacielos sabiendo que en cualquier momento se puede caer al vacío. Tengo vértigo", confesaba antes de ver las imágenes de su novia. La calma de Adrián se desvanecía al ver a Naomi en la tablet. "Creo que es muy evidente que le gusta, y que, si todavía no ha dado el paso, lo va a dar fuera. Está en una balanza entre sus valores y lo que siente por esa chica. La he visto reprimida en el vídeo. Siempre intenta marcar la distancia, pero él era consciente de que le gustaba. Quizás tenía una venda en los ojos…", explicaba.

"Mis compañeros siempre han intentado que abra los ojos, ellos han visto lo que yo estoy viendo semanas antes", repetía. "Esto a mí me tortura, es peor que si se lo hubiera tirado el primer día. Estaba muy seguro de lo que sentía por mí y ya no lo tengo tan claro. Veo esa complicidad, que no se siente mal. Yo al minuto uno después de dar el paso y dejarme llevar, lo primero que me vino a la cabeza era ella".

Adrián rompía a llorar al descubrir que Naomi no había caído en la tentación y él sí: "Sigo pensando que es la mujer de mi vida y sobre todo necesitaría saber si yo sigo siendo el hombre de la suya. No necesito ver más, le gusta de verdad. Encima se me está cayendo el mundo pensando en lo que yo he hecho, porque ella está aguantando como una campeona".

La hoguera de Naomi