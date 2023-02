El estallido de Naomi al ver el beso de Adrián y Keyla: "¡Son como animales que no saben contenerse!"

Pero en las siguientes imágenes Naomi no pudo contener las lágrimas cuando supo que Keyla estaba muy cómoda, teniendo momentos de complicidad jugando en la cama. " Esa chica le gusta . Se está reprimiendo porque no quiere hacerme daño. No puedo decir que mi relación se ha acabado pero supuestamente no debía entrar una chica en su habitación (...) No quiero estar con una persona así", decía Naomi mientras le brotaban las lágrimas.

"Son animales que no saben contenerse. ¿Qué te crees, que no he tenido ganas de besar a Napoli? Pero claro, como está 'enamorado', ahí es más complicado", decía muy serena Naomi. Pero después se derrumbaba como nunca antes. "Estoy flipando. Me quiero ir a mi casa. Yo no me voy a sentir aquí verle fo**** con otra. Qué falso (...) En mi vida una persona me ha hecho tanto daño", expresó Naomi en lo que ha sido su hoguera más dura hasta el momento.