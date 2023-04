Laura valora el acercamiento entre Alejandro e Irene: “No la mira como a mí”

Sandra Barneda le preguntaba entonces por qué estaba tan segura de lo que estaba diciendo: “Sé cómo me mira a mí y cómo la mira a ella… No sé, no tienen tema de conversación. No la mira como a mí ”, le explicaba.

Inmediatamente después, Laura se derrumbaba: “Sé que me quiere muchísimo, no te lo voy a negar. Pero es que al final no es si me quiere o no. O si yo le quiero a él o no. Al final yo soy una persona extrovertida y a él le importa más el qué dirán, estar perfecto, todo perfecto. Me da mucha pena porque sé que él a mí me quiere, pero yo no puedo estar con una persona así”.