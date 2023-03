Laura decide no frenarse más y cae en la tentación con Saúl: llegan sus besos más apasionados

Laura y Saúl en un momento de la noche deciden ir a la cama balinesa a tener un momento de intimidad. "Tengo un regalo para ti" , le dice ella y le pide que cierre los ojos para dárselo. Cuando el soltero accede a no mirar, ella no lo duda y se lanza a darle un beso, y a partir de aquí tienen un rato en el que no paran de besarse y mostrarse las ganas que tenían de este momento . "Nos hemos dado todos los besos que teníamos guardados, ha sido muy romántico", dice ella.

Y esto no queda aquí, una vez que ya dan este paso, parece que no pueden separarse el uno del otro. Después de la cama balinesa pasan a la piscina, donde vuelven a aprovechar el tiempo solos y hablan de todo lo que ha pasado con Lydia y Miguel. "En el momento que me apetece hacer algo es porque mi novio me la está sudando, lo único que me raya es que estoy poniendo los cuernos", dice Laura y asegura que Saúl "le gusta de verdad".