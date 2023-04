Naomi brota contra Keyla en la hoguera de solteros: "¡Llevas pelos de palmera!"

Las chicas se han enfrentado a las hoguera de los solteros

Las participantes se han encontrado con las solteras favoritas de sus novios

Naomi ha protagonizado un tenso enfrentamiento con Keyla

Yaiza, Naomi, Laura y Lydia se han enfrentado esta vez a una hoguera diferente en 'La isla de las tentaciones'. En la hoguera de los solteros, las chicas no han visto imágenes de sus novios, sino que se se han enfrentando a sus solteras favoritas, a las que han podido hacer tres preguntas.

La primera ha sido Naomi, quien ha protagonizado un tenso enfrentamiento con Keyla. "Yo también me quiero quitar las gafas como tú, cuando quieras, porque de cerca, bien que no las necesitas pajarita", comentaba la canaria haciendo alusión al acercamiento de la novia de Adrián y Napoli. "Me está dando mucha risa la situación, vas de palmera muy guapa. Se hace el pelo, así como si fuera una palmera. El primer día se le salían los pelos y parecía una palmera. Está claro que le gustan las palmeras machuchas como tú. Mi misión en la vida de Adrián ha sido hacer que abra la mente", respondía ella.

"Y que se coja una gran depresión aquí dentro", comentaba Keyla. "Pues en la cama no se os ha visto con mucha depresión", aseguraba. "Te recuerdo que el que me ha puesto los cuernos ha sido tu querido Adrián. Así que no sé que programa estás viendo. No me vengas vacilando. Tú te estás tragando todas las mierdas que te está contando. Dice que soy el amor de su vida. Es infiel. Se enamoró de mí teniendo novia, y se ha enamorado de ti estando conmigo", le dejaba claro Naomi.

La tentadora ha hecho brotar a Naomi mencionando a su perro: "Me encantan los animales, me muero por pasear a Stich por las playas de Gran Canaria". "Eres una falsa, eso no te lo ha dicho él porque sabe perfectamente que Stich es mío", zanjaba Naomi.

Naomi hace tres preguntas a Keyla

Naomi ha podido hacer tres preguntas a la soltera. "¿Crees que Adrián se ha enamorado de ti en ‘La isla de las tentaciones?", ha querido saber en primer lugar. "No, sería falsa si dijera que en 15 días nos hemos enamorado, pero creo que la conexión que hemos tenido, ninguno de los dos la habíamos sentido. No necesitamos correr ni hacer las cosas con prisa", ha respondido ella.

"¿Crees que puedes confiar en una persona que es infiel a todas sus parejas y que se enamora de otra estando supuestamente enamorado?", era la segunda pregunta. "Sí, yo lo que voy a valorar de Adrián es lo que ha empezado conmigo. Juzgaré lo que veo y lo que siento. No me voy a guiar de lo que tú me digas", aseguraba Keyla.