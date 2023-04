"Al final venía aquí pensando en 'el hombre de mi vida'. Creo que le quiero mucho pero no estoy enamorada de la vida que me espera con él . Creo que la vida son etapas y mi etapa de ahora no es la misma que la de él. Mi etapa es disfrutar, centrarme en mí... sobretodo por las cosas que he vivido en mis antiguas relaciones", confesaba Laura a Naomi en la terraza de Villa Paraíso.

Para Laura, su novio, además, no se ha mostrado "como es él". "No me ha hecho falta Saúl. Me he dado cuenta de que quiero estar sola, sola, sola. Necesito eso, no necesito nada más", añadía.