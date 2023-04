La reflexión de Álex tras romper en directo con Marina y reencontrarse con Manu y Yaiza: "Se necesita coraje"

"En la vida se necesitan tres cosas: la humildad de no sentirse superior a ninguno, el coraje de afrontar cualquier situación y la sabiduría de callar delante de la estupidez de ciertas personas, aunque me queda poco para no seguir callando, haters", ha comentado el madrileño en sus stories de Instagram, donde ya ha alcanzado los 60.000 seguidores.