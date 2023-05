Las lágrimas de Keyla tras su cara a cara con Adrián y Naomi: "Me duele acabar así"

Keyla ha protagonizado un duro cara a cara con Naomi en el 'Debate final de las tentaciones'

La canaria se ha venido abajo y ha terminado llorando

"Me duele mucho cuando siento rechazo por parte de alguien", ha explicado

Keyla se ha enfrentado a Adrián y Naomi en la primera parte del 'Debate final de las tentaciones'. La canaria ha terminado viniéndose abajo y ante la insistencia de Sandra Barneda ha terminado explicando qué le pasaba:

"Al margen de lo que piensen, me duele. Hay varias cosas que me duelen. Me duele haber terminado así, soy consciente de que yo también he cometido muchísimos errores. Me duele mucho cuando siento rechazo de alguien, me falta mucho trabajo en amor propio. Me ha jugado una mala pasada. También me duele por mis valores haberme rebajado a discutir con ella", decía muy emocionada y rompiendo a llorar.

El tenso enfrentamiento entre Keyla y Naomi

Naomi y Keyla han protagonizado un tenso cara a cara en el que ambas se han lanzado infinidad de reproches: "Ella viene enfadada desde el reencuentro, solo hay que ver las cosas que me dijo en la hoguera de solteras", comentaba la novia de Adrián. ¿Y lo que me has dicho tú? Me has llamado antinatural, polioperada, machucha, palmera...", replicaba la tentadora.

Keyla, sobre Naomi: "Me intentó arrancar las exestensiones en el aeropuerto"