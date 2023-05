Keyla Suárez saca a la luz el peor lado de Naomi: "Me intentó arrancar las extensiones en el aeropuerto"

Naomi, Keyla y Adrián se han reencontrado en el Debate final de 'La isla de las tentaciones 6'

Keyla se ha derrumbado y ha terminado llorando

Keyla y Naomi han protagonizado un tenso enfrentamiento

La noche en la primera parte del 'Debate final de las tentaciones' ha estado movidita. Keyla se ha enfrentado a Naomi y Adrián y ha desvelado algo que le pasó con la participante al terminar el programa:

"Para mí el debate final ideal sería solo con él porque me aburre muchísimo tener que estar hablando con ella. El problema es que si empiezo a contar todo lo que has dicho por esa boca probablemente no vas a quedar bien delante de toda España, porque yo con personas agresivas y violentas no hablo, están de testigo todos los que estuvieron en el aeropuerto de cuando viniste a cogerme y arrancarme las extensiones", ha contado Keyla.

La novia de Adrián ha comenzado a reírse y ella ha lanzado una seria advertencia: Ya hablaré de esto.

Kelya se derrumba

Keyla ha sufrido un fuerte bajonazo y animada por la presentadora se ha abierto en canal:

"Al margen de lo que piensen, me duele. Hay varias cosas que me duelen. Me duele haber terminado así, soy consciente de que yo también he cometido muchísimos errores. Me duele mucho cuando siento rechazo de alguien, me falta mucho trabajo en amor propio. Me ha jugado una mala pasada. También me duele por mis valores haberme rebajado a discutir con ella", decía muy emocionada y rompiendo a llorar.

El tenso enfrentamiento entre Naomi y Keyla