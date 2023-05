El tenso enfrentamiento entre Naomi y Kela: "¡Eres una víbora mala!"

Naomi y Adrián han visitado la primera parte del Debate final de 'La isla de las tentaciones 6'

La pareja se ha reencontrado con Napoli y Keyla

Naomi ha protagonizado una gran discusión con Keyla

En la primera parte del Debate final de 'La isla de la tentaciones 6', Naomi y Adrián visitan el plató para contar en qué punto está su relación. Además, la pareja ha tenido que hacer frente a los solteros con los que cayeron en la tentación, Keyla y Napoli.

Naomi y Kelya han terminado protagonizando una tensa discusión:

"Ella viene enfadada desde el reencuentro, solo hay que ver las cosas que me dijo en la hoguera de solteras", comentaba la novia de Adrian. ¿Y lo que me has dicho tú? Me has llamado antinatural, polioperada, machucha, palmera...", replicaba la tentadora. "La primera que ha soltado por la boca eres tú, se te ve la patita".

"En la hoguera de solteras se pasó ochenta pueblos y a Adrián le contó otras mentiras que no se han visto, ya se vio lo víbora que era", explica Naomi. "En el aftershow ella mismo lo dijo, que estaba intentando quedar bien, ahora ha salido la verdadera Keyla, una víbora mala".

Keyla desvela que Naomi intentó arrancarle las extensiones

"Para mí el debate final ideal sería solo con él porque me aburre muchísimo tener que estar hablando con ella. El problema es que si empiezo a contar todo lo que has dicho por esa boca probablemente no vas a quedar bien delante de toda España, porque yo con personas agresivas y violentas no hablo, están de testigo todos los que estuvieron en el aeropuerto de cuando viniste a cogerme y arrancarme las extensiones", ha contado Keyla.

Keyla rompe a llorar tras su cara a cara con Adrián y Naomi

Keyla ha sufrido un fuerte bajonazo y animada por la presentadora se ha abierto en canal: