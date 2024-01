Las chicas se enfrentan a las primeras imágenes de los chicos con las solteras: "¡A la siguiente me largo de aquí!"

Borja no dudaba en disfrutar en el agua con una de las solteras, lo que hacía saltar 'La luz de las tentación' en la villa de las chicas, algo que disgustaba a Ana: "Tenía una corazonada, pero también la esperanza de que no fuese él quien había hecho saltar la luz naranja, pero bueno, sigo confiando en él. Que yo no vuelva a ver algo así, por favor". "Tiene motivos para mosquearse, pero solo bailé yo lo pasé bien, que es a lo que he venido, a ponerme a prueba de verdad", explicaba él.