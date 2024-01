Las presentaciones de los solteros y las solteras son uno de los momentos más esperados de 'La isla de las tentaciones' porque a los espectadores les encanta escuchar las divertidas frases con las que se presentan ante las parejas. La que más ha triunfado en esta séptima edición ha sido la de Sergio Aguilera, que dijo: "Vengo de Granada y soy un agricultor de los que ya no quedan. Esta carita de buenazo no me define y una de ustedes se viene conmigo en el tractor".