Las parejas empiezan una guerra con la 'Luz de la tentación': "¿Esto qué es? ¿Ibiza?"

A pesar de que Mariona estaba convencida de que no habría sonado por Adrián porque era "muy pronto", no se cortó en ser la siguiente en participar del juego del sirope. Lo hizo con Julen y al sonar la luz en Villa Playa, Adrián cayó en que tenía que ser su novia: "No me lo puedo creer. Es que no la veo capaz. Me extraña que se haya soltado tan rápido", contaba a las solteras, que le consolaban abrazándole.